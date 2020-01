Petróleo, activos refúgio ganham após ataque EUA no Iraque

Os preços do petróleo subiram mais de $2 por barril, o ouro e outros activos de refúgio subiram nesta sexta-feira, após da morte de um dos principais comandantes iranianos num ataque aéreo dos EUA no Iraque, aumentando as tensões entre as duas potências.

Os traders estão claramente assustados. A morte do major-general iraniano Qassem Soleimani, chefe da Força Quds, levou o líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, a prometer vingança.

As bolsas da Europa caíram 0,5% no início da sessão, à medida que as esperanças de um longo 'rally ' de Ano Novo desapareceram.

Os activos de refúgio ganharam, com o iene japonês a subir 0.5 pct em relação ao dólar, atingindo uma alta de dois meses e o franco suíço a atingir o seu ponto mais alto em relação ao euro desde Setembro.

Os mercados de petróleo, focados no Oriente Médio, foram os mais dramáticos. Os contratos de futuros de petróleo brent saltaram quase $3 para $69,16 por barril – também o mais alto desde Setembro – antes de recuar para $68,42.

(Por Marc Jones, Traduzido para português por Catarina Demony< Editado por Sérgio Gonçalves)