EIA weekly status report–U.S. Petroleum Stocks

(Million Barrels)….. 01/10/20 01/03/20 Change 1/11/19 Crude Oil (Exc SPR)… 428.5 431.1 -2.5 437.1 Crude at Cushing…… 35.8 35.5 0.3 41.5 Gasoline………….. 258.3 251.6 6.7 255.6 Reformulated………. 0 0 0 0.1 Blending Components… 230.9 225.1 5.8 228.2 Ethanol…………… 23 22.5 0.5 23.4 Jet Fuel………….. 40.4 40 0.5 40.6 Total Distillate Fuel. 147.2 139.1 8.2 143 Heating Oil……….. 10.8 11 -0.2 11.1 Residual Fuel……… 29.1 28.3 0.8 28.3 Unfinished Oils……. 88.1 89.2 -1.1 85.4 Other Oils………… 281.8 280.5 1.3 265.1 Total Stock (Exc SPR.. 1296.3 1281.8 14.5 1260.4 Strategic Pet.Reserv.. 635 635 0 649.1 All Stocks (Inc SPR).. 1931.3 1916.8 14.5 1909.6