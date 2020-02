PETRÓLEO-Preços sobem 2% com queda novos casos coronavírus China

Os preços do petróleo ampliaram ganhos na quarta-feira, com a China a relatar o seu menor número diário de novos casos de coronavírus desde o final de Janeiro, alimentando as esperanças dos investidores de que a procura de combustível no segundo maior consumidor mundial de petróleo possa começar a recuperar da epidemia.

O Brent subiu 2,1% para 55,14 dólares por barril. O U.S. West Texas Intermediate (WTI) subiu 1,64% para 50,76 dólares por barril.

De acordo com dados até terça-feira, a taxa de crescimento de novos casos de coronavírus na China diminuiu para o menor desde 30 de Janeiro. Ainda assim, os especialistas internacionais permaneceram cautelosos quanto à previsão de quando o surto poderá atingir um pico.

"Como a taxa de crescimento de novos casos diminuiu … isso melhorou o sentimento (de mercado)", disse Kim Kwang-rae, analista de commodities da Samsung Futures em Seul.

As restrições de viagens de e para a China e as quarentenas reduziram o uso de combustível. As duas maiores refinarias chinesas disseram que vão reduzir o seu processamento em cerca de 940.000 barris por dia (bpd) como resultado da queda do consumo, ou cerca de 7% de suas tiragens de processamento em 2019.

O maior exportador de petróleo do mundo, a Arábia Saudita, reduziu o fornecimento de petróleo bruto para alguns compradores asiáticos em Março, segundo fontes.

(Por Jane Chung e Dmitry Zhdannikov; Traduzido para português por Patrícia Vicente Rua)