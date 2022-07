Gunning Investment Recovery Services Inc. has over $5MM worth of specialized “Never Used” Gas Processing inventory available in its Beiseker, Alberta yard

Never used items include:

VERTICAL ADSORBER VESSELS – PSA (6), 138” ID x 23’-5” S/S x 500 PSI ideal for Carbon Capture, Hydrogen Purification or Gas Separation. Each vessel is designed for 2,260,000 Cycles

VERTIC AL THREE PHASE SEPARATOR VESSEL – STAINLESS STEEL CLAD, 102" ID x 24'-0" S/S x 500 PSI. Internally clad with 304L Stainless Steel

HORIZONTAL SEPARATOR PACKAGE, 48" ID x 10'-0" S/S x 1800 PSI. Sour Service (90% complete)

AMINE REBOILER, 26MMBTU/H Type "BKU" Stainless Steel (Tubes: 50 PSI, Shell: 334 PSI)

GLYCOL HEATERS (2), 26MMBTU/H Simoneau Aqutube Model AQT 1200T 400 PSI

GLYCOL HEATER, 6MMBTU/H Simoneau Aqutube Model AQT 600T 200 PSI

INLINE PROCESS PUMPS (14) , CPC Type VP-CX. 5, 10, 15,25, 40, 125 & 250 HP Motors (575/60/3)

AMINE & GLYCOL FILTERS – VERTICAL (6), Carbon & Particle (18", 36" & 60" ID) Sour Service

SHELL & TUBE HEAT EXCHANGERS (3)

SHELL & PIPE HEAT EXCHANGERS (PAIR), 4” Sch. XXL 4500 PSI Pipe. Each unit has a surface area of 279 Ft.² Sour Service

PROPANE CONDENSER/PRODUCT COOLER, 333,295 BTU/H, 300 PSI

333,295 BTU/H, 300 PSI WATER FILTRATION SKIDS (2), 20,000 BWPD each. PECO Model 57-66230-28-701-6F

RAW MATERIAL – HEADS & SHELLS (15), 168" ID x 120" S/S SA-516-70N NACE

168” ID x 120” S/S SA-516-70N NACE BALL VALVES – CAMERON GROVE – IMPREGLON COATED (4), 4” 900# RTJ Sour Service

BALL VALVES – WKM – IMPREGLON COATED (5), 3 x 3 2500# RTJ Sour Service

Used items include:

FLARE KNOCKOUT DRUM (78 Bbl.) – 304L STAINLESS STEEL, 66” ID x 16’-0” S/S x 150 PSI

VERTICAL SPARGED SCAVANGER VESSEL – 304L STAINLESS STEEL, 60" ID x 22'-4" S/S x 465 PSI

MOLE SIEVE TOWERS (2), 60" OD x 23'-8" S/S x 1100 PSI Sour Service

FORCED DRAFT COOLERS (PAIR), 1 MMBTU/H each. AC: 1315 PSI / CCW: 65 PSI

1 MMBTU/H each. AC: 1315 PSI / CCW: 65 PSI SHELL & TUBE HEAT EXCHANGER – 304L STAINLESS STEEL, Size 15-240. 465 PSI

