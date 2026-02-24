New oil and gas jobs from BOE Report Jobs

Here are the latest oil and gas job postings courtesy BOE Report Jobs. To search and filter all the latest jobs, visit the BOE Report job board. All job listings are free to post for companies. Sign up to create an account to post jobs; it’s simple and easy to use.
|Posting Date
|Job Title
|Company
|Location
|Feb. 24
|Contracts Administrator
|Roska DBO
|Ft.McMurray
|Feb. 23
|Apprentice Pipefitter
|Strike Group
|Prince George
|Feb. 23
|Journeyperson Pipefitter
|Strike Group
|Prince George
|Feb. 23
|Management Trainee
|Strike Group
|Grande Prairie
|Feb. 23
|Apprentice Pipefitter
|Strike Group
|All Areas
|Feb. 23
|Journeyperson Pipefitter
|Strike Group
|All Areas
|Feb. 23
|Plant Operator
|Roska DBO
|Grande Prairie
|Feb. 20
|Management Trainee
|Strike Group
|High Level
|Feb. 20
|Contract Industrial Mechanic
|Teine Energy Ltd.
|Kindersley
|Feb. 20
|Intermediate/Senior Environmental Specialist
|Summit
|Grande Prairie
|Feb. 19
|Small Battery / Field Operator
|Roska DBO
|Grande Prairie
|Feb. 19
|Field Operator
|Roska DBO
|Grande Prairie
|Feb. 19
|Crane Operator
|Strike Group
|All Areas
|Feb. 19
|Hydro Test General Foreperson
|Strike Group
|Prince George
|Feb. 18
|Crew Truck Foreperson
|Strike Group
|High Level
|Feb. 18
|Financial Reporting Accountant
|Highvale Energy Limited
|Calgary
|Feb. 18
|Construction QC Technologist
|Roska DBO
|Ft.McMurray
|Feb. 18
|Excavator Operator – Pipeline Integrity
|Strike Group
|High Level
|Feb. 18
|Labourer – Pipeline Integrity
|Strike Group
|High Level
|Feb. 18
|Environmental Analyst
|Summit
|Calgary
|Feb. 17
|Relief Gas Plant Operator
|Roska DBO
|Grande Cache