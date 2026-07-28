New oil and gas jobs from BOE Report Jobs

Here are the latest oil and gas job postings courtesy BOE Report Jobs. To search and filter all the latest jobs, visit the BOE Report job board. All job listings are free to post for companies. Sign up to create an account to post jobs; it’s simple and easy to use.
|Posting Date
|Job Title
|Company
|Location
|Jul. 27
|Journeyperson Electrician
|Strike Group
|Lloydminster
|Jul. 27
|3rd/4th Year Apprentice Electrician
|Strike Group
|Edmonton
|Jul. 27
|Journeyperson Electrician
|Strike Group
|Edmonton
|Jul. 27
|Contract Refinery Operator (2-3 month term)
|Roska DBO
|Aldersyde
|Jul. 26
|BASE MANAGER – (MHT)
|Trican Well Service Ltd.
|Medicine Hat
|Jul. 23
|Sour Gas Field Operator (Local or 14/14 camp)
|Roska DBO
|Tumbler Ridge
|Jul. 23
|Pipeline Operator
|Roska DBO
|Sturgeon County
|Jul. 23
|Field Operator – Pipeline (Summer Coverage)
|Roska DBO
|Pipeline (Summer Coverage) – Sturgeon County
|Jul. 23
|Operations Trainer
|Roska DBO
|Grande Prairie
|Jul. 23
|Project Manager
|Summit, An Earth Services Company
|Calgary
|Jul. 23
|BULK PLANT OPERATOR – (HNT)
|Trican Well Service Ltd.
|Hinton
|Jul. 23
|COILED TUBING SUPERVISOR – (GPC)
|Trican Well Service Ltd.
|Grande Prairie
|Jul. 23
|COILED TUBING OPERATOR – (RDC)
|Trican Well Service Ltd.
|Red Deer
|Jul. 23
|COILED TUBING FLUID OPERATOR – (RDC)
|Trican Well Service Ltd.
|Red Deer
|Jul. 22
|APPRENTICE HEAVY DUTY MECHANIC (EAST SHOP) – (GPC)
|Trican Well Service Ltd.
|Grande Prairie
|Jul. 22
|JOURNEYMAN/3RD-4TH YEAR APPRENTICE HEAVY DUTY MECHANIC – (WCT)
|Trican Well Service Ltd.
|Whitecourt
|Jul. 22
|COILED TUBING OPERATOR – (GPC)
|Trican Well Service Ltd.
|Grande Prairie
|Jul. 22
|CEMENT TWIN SUPERVISOR – (GPC)
|Trican Well Service Ltd.
|Grande Prairie
|Jul. 21
|Journeyperson Pipefitter
|Strike Group
|All Areas
|Jul. 21
|Local Short-Term Plant Operator
|Roska DBO
|Fort St John
|Jul. 21
|General Foreperson – Pipeline Integrity
|Strike Group
|Edson
|Jul. 21
|Equipment Operator – Pipeline Integrity
|Strike Group
|Edson
|Jul. 21
|Journeyperson Ironworker
|Strike Group
|All Areas
|Jul. 21
|PAYROLL PROFESSIONAL – (CAT)
|Trican Well Service Ltd.
|Calgary
|Jul. 21
|FRACTURING OPERATOR – (MHT)
|Trican Well Service Ltd.
|Medicine Hat
|Jul. 21
|LOGISTICS DRIVER – (GPC)
|Trican Well Service Ltd.
|Grande Prairie
|Jul. 21
|CEMENT TWIN OPERATOR – (GPC)
|Trican Well Service Ltd.
|Grande Prairie
|Jul. 21
|NITROGEN OPERATOR – (RDC)
|Trican Well Service Ltd.
|Red Deer