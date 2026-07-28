BOE Report

New oil and gas jobs from BOE Report Jobs

Here are the latest oil and gas job postings courtesy BOE Report Jobs. To search and filter all the latest jobs, visit the BOE Report job board. All job listings are free to post for companies. Sign up to create an account to post jobs; it’s simple and easy to use.

Posting Date Job Title Company Location
Jul. 27 Journeyperson Electrician Strike Group Lloydminster
Jul. 27 3rd/4th Year Apprentice Electrician Strike Group Edmonton
Jul. 27 Journeyperson Electrician Strike Group Edmonton
Jul. 27 Contract Refinery Operator (2-3 month term) Roska DBO Aldersyde
Jul. 26 BASE MANAGER – (MHT) Trican Well Service Ltd. Medicine Hat
Jul. 23 Sour Gas Field Operator (Local or 14/14 camp) Roska DBO Tumbler Ridge
Jul. 23 Pipeline Operator Roska DBO Sturgeon County
Jul. 23 Field Operator – Pipeline (Summer Coverage) Roska DBO Pipeline (Summer Coverage) – Sturgeon County
Jul. 23 Operations Trainer Roska DBO Grande Prairie
Jul. 23 Project Manager Summit, An Earth Services Company Calgary
Jul. 23 BULK PLANT OPERATOR – (HNT) Trican Well Service Ltd. Hinton
Jul. 23 COILED TUBING SUPERVISOR – (GPC) Trican Well Service Ltd. Grande Prairie
Jul. 23 COILED TUBING OPERATOR – (RDC) Trican Well Service Ltd. Red Deer
Jul. 23 COILED TUBING FLUID OPERATOR – (RDC) Trican Well Service Ltd. Red Deer
Jul. 22 APPRENTICE HEAVY DUTY MECHANIC (EAST SHOP) – (GPC) Trican Well Service Ltd. Grande Prairie
Jul. 22 JOURNEYMAN/3RD-4TH YEAR APPRENTICE HEAVY DUTY MECHANIC – (WCT) Trican Well Service Ltd. Whitecourt
Jul. 22 COILED TUBING OPERATOR – (GPC) Trican Well Service Ltd. Grande Prairie
Jul. 22 CEMENT TWIN SUPERVISOR – (GPC) Trican Well Service Ltd. Grande Prairie
Jul. 21 Journeyperson Pipefitter Strike Group All Areas
Jul. 21 Local Short-Term Plant Operator Roska DBO Fort St John
Jul. 21 General Foreperson – Pipeline Integrity Strike Group Edson
Jul. 21 Equipment Operator – Pipeline Integrity Strike Group Edson
Jul. 21 Journeyperson Ironworker Strike Group All Areas
Jul. 21 PAYROLL PROFESSIONAL – (CAT) Trican Well Service Ltd. Calgary
Jul. 21 FRACTURING OPERATOR – (MHT) Trican Well Service Ltd. Medicine Hat
Jul. 21 LOGISTICS DRIVER – (GPC) Trican Well Service Ltd. Grande Prairie
Jul. 21 CEMENT TWIN OPERATOR – (GPC) Trican Well Service Ltd. Grande Prairie
Jul. 21 NITROGEN OPERATOR – (RDC) Trican Well Service Ltd. Red Deer