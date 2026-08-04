New oil and gas jobs from BOE Report Jobs

Here are the latest oil and gas job postings courtesy BOE Report Jobs. To search and filter all the latest jobs, visit the BOE Report job board. All job listings are free to post for companies. Sign up to create an account to post jobs; it’s simple and easy to use.
|Posting Date
|Job Title
|Company
|Location
|Jul. 31
|Journeyperson Maintenance Electrician
|Strike Group
|Calgary
|Jul. 31
|Journeyperson Maintenance Electrician
|Strike Group
|Edmonton
|Jul. 31
|Journeyperson Maintenance Electrician
|Strike Group
|Lloydminster
|Jul. 31
|Field Level Supervisor
|Summit, An Earth Services Company
|Brooks
|Jul. 31
|Lead Crew Hand
|Summit, An Earth Services Company
|Brooks
|Jul. 31
|Labourer
|Summit, An Earth Services Company
|Taber
|Jul. 30
|Construction Project Manager
|Strike Group
|Saskatoon
|Jul. 30
|Journeyperson Maintenance Electrician
|Strike Group
|All Areas
|Jul. 30
|Lead Operator
|Roska DBO
|Viking
|Jul. 30
|QA/QC Inspector – Level 2
|Strike Group
|High Level
|Jul. 30
|Heavy Oil Operator
|Roska DBO
|Westlock
|Jul. 29
|Field Operator
|Roska DBO
|Drumheller
|Jul. 29
|Entry Level Plant Operating position
|Roska DBO
|Grande Prairie
|Jul. 28
|Waste Facility Power Engineer / Plant Operator
|Roska DBO
|Fort St John
|Jul. 28
|Junior Electrical Estimator
|Strike Group
|Fort Saskatchewan
|Jul. 28
|Electrical Estimator
|Strike Group
|Fort Saskatchewan
|Jul. 28
|ELECTRONICS TECHNICIAN – (RDC)
|Trican Well Service Ltd.
|Red Deer
|Jul. 27
|Electrical Foreman
|Strike Group
|Edmonton