BOE Report

New oil and gas jobs from BOE Report Jobs

Here are the latest oil and gas job postings courtesy BOE Report Jobs. To search and filter all the latest jobs, visit the BOE Report job board. All job listings are free to post for companies. Sign up to create an account to post jobs; it’s simple and easy to use.

Posting Date Job Title Company Location
Jul. 31 Journeyperson Maintenance Electrician Strike Group Calgary
Jul. 31 Journeyperson Maintenance Electrician Strike Group Edmonton
Jul. 31 Journeyperson Maintenance Electrician Strike Group Lloydminster
Jul. 31 Field Level Supervisor Summit, An Earth Services Company Brooks
Jul. 31 Lead Crew Hand Summit, An Earth Services Company Brooks
Jul. 31 Labourer Summit, An Earth Services Company Taber
Jul. 30 Construction Project Manager Strike Group Saskatoon
Jul. 30 Journeyperson Maintenance Electrician Strike Group All Areas
Jul. 30 Lead Operator Roska DBO Viking
Jul. 30 QA/QC Inspector – Level 2 Strike Group High Level
Jul. 30 Heavy Oil Operator Roska DBO Westlock
Jul. 29 Field Operator Roska DBO Drumheller
Jul. 29 Entry Level Plant Operating position Roska DBO Grande Prairie
Jul. 28 Waste Facility Power Engineer / Plant Operator Roska DBO Fort St John
Jul. 28 Junior Electrical Estimator Strike Group Fort Saskatchewan
Jul. 28 Electrical Estimator Strike Group Fort Saskatchewan
Jul. 28 ELECTRONICS TECHNICIAN – (RDC) Trican Well Service Ltd. Red Deer
Jul. 27 Electrical Foreman Strike Group Edmonton
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