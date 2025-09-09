New oil and gas jobs from BOE Report Jobs

Here are the latest oil and gas job postings courtesy BOE Report Jobs. To search and filter all the latest jobs, visit the BOE Report job board. All job listings are free to post for companies. Sign up to create an account to post jobs; it’s simple and easy to use.
|Posting Date
|Job Title
|Company
|Location
|Sep. 5
|3rd/4th Year Apprentice Electrician
|Strike Group
|Calgary
|Sep. 5
|Journeyperson Electrician
|Strike Group
|Calgary
|Sep. 5
|COILED TUBING HYDRAULIC MECHANIC – (RDC)
|Trican Well Service Ltd.
|Red Deer
|Sep. 4
|Journeyperson Electrician
|Strike Group
|Saskatoon
|Sep. 4
|Apprentice Electrician
|Strike Group
|Saskatoon
|Sep. 4
|Journeyperson Electrician
|Strike Group
|Regina
|Sep. 4
|Apprentice Electrician
|Strike Group
|Regina
|Sep. 4
|Light Equipment Operator – Telehandler
|Strike Group
|Prince George
|Sep. 4
|Crane Operator
|Strike Group
|All Areas
|Sep. 4
|Journeyperson Ironworker
|Strike Group
|All Areas
|Sep. 4
|Apprentice Ironworker
|Strike Group
|All Areas
|Sep. 3
|Office Administrator
|Roska DBO
|Slave Lake
|Sep. 3
|Journeyperson Electrician
|Strike Group
|Edmonton
|Sep. 3
|3rd/4th Year Apprentice Electrician
|Strike Group
|Edmonton
|Sep. 2
|Journeyperson Scaffolder
|Strike Group
|All Areas
|Sep. 2
|Apprentice Scaffolder
|Strike Group
|All Areas
|Sep. 2
|Office Administrator
|Strike Group
|Estevan