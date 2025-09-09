BOE Report

New oil and gas jobs from BOE Report Jobs

Here are the latest oil and gas job postings courtesy BOE Report Jobs. To search and filter all the latest jobs, visit the BOE Report job board. All job listings are free to post for companies. Sign up to create an account to post jobs; it’s simple and easy to use.

Posting Date Job Title Company Location
Sep. 5 3rd/4th Year Apprentice Electrician Strike Group Calgary
Sep. 5 Journeyperson Electrician Strike Group Calgary
Sep. 5 COILED TUBING HYDRAULIC MECHANIC – (RDC) Trican Well Service Ltd. Red Deer
Sep. 4 Journeyperson Electrician Strike Group Saskatoon
Sep. 4 Apprentice Electrician Strike Group Saskatoon
Sep. 4 Journeyperson Electrician Strike Group Regina
Sep. 4 Apprentice Electrician Strike Group Regina
Sep. 4 Light Equipment Operator – Telehandler Strike Group Prince George
Sep. 4 Crane Operator Strike Group All Areas
Sep. 4 Journeyperson Ironworker Strike Group All Areas
Sep. 4 Apprentice Ironworker Strike Group All Areas
Sep. 3 Office Administrator Roska DBO Slave Lake
Sep. 3 Journeyperson Electrician Strike Group Edmonton
Sep. 3 3rd/4th Year Apprentice Electrician Strike Group Edmonton
Sep. 2 Journeyperson Scaffolder Strike Group All Areas
Sep. 2 Apprentice Scaffolder Strike Group All Areas
Sep. 2 Office Administrator Strike Group Estevan
Follow BOE Report

Sign up for the BOE Report Daily Digest E-mail

Latest Headlines

Return to Home