BOE Report

New oil and gas jobs from BOE Report Jobs

Here are the latest oil and gas job postings courtesy BOE Report Jobs. To search and filter all the latest jobs, visit the BOE Report job board. All job listings are free to post for companies. Sign up to create an account to post jobs; it’s simple and easy to use.

Posting Date Job Title Company Location
Sep. 16 LNG Joint Venture Analyst PetroChina Canada Calgary
Sep. 16 Site Surveyor Strike Group All Areas
Sep. 16 Electrical Superintendent Strike Group Saskatoon
Sep. 16 Oil Battery Operator Roska DBO Fox Creek
Sep. 16 Quality Assurance Quality Management Plan Coordinator Roska DBO Calgary
Sep. 16 Field Operator Roska DBO Grande Prairie
Sep. 16 COILED TUBING OPERATOR – (RDC) Trican Well Service Ltd. Red Deer
Sep. 16 CEMENT BULK DRIVER/OPERATOR – (RDC) Trican Well Service Ltd. Red Deer
Sep. 16 LOGISTICS DRIVER – (RDC) Trican Well Service Ltd. Red Deer
Sep. 16 NITROGEN OPERATOR – (RDC) Trican Well Service Ltd. Red Deer
Sep. 16 LOGISTICS DRIVER – (GPC) Trican Well Service Ltd. Grande Prairie
Sep. 15 COILED TUBING OPERATOR – (GPC) Trican Well Service Ltd. Grande Prairie
Sep. 15 CEMENT TWIN OPERATOR – (GPC) Trican Well Service Ltd. Grande Prairie
Sep. 15 BULK PLANT OPERATOR – (WCT) Trican Well Service Ltd. Whitecourt
Sep. 14 BUSINESS ANALYST – (CAT) Trican Well Service Ltd. Calgary
Sep. 14 CEMENT OPERATOR – (RDC) Trican Well Service Ltd. Red Deer
Sep. 14 CEMENT TWIN OPERATOR – (FJT) Trican Well Service Ltd. Fort St. John
Sep. 13 LOGISTICS DRIVER – (HNT) Trican Well Service Ltd. Hinton
Sep. 13 COILED TUBING SUPERVISOR – (GPC) Trican Well Service Ltd. Grande Prairie
Sep. 13 CEMENT OPERATOR – (EST) Trican Well Service Ltd. Estevan
Sep. 12 Regulatory & Environmental Advisor PetroChina Canada Calgary
Sep. 12 Project Coordinator Strike Group Saskatoon
Sep. 12 Contract Operator – Full Time (Permanent) Enercapita Energy Ltd. Goodlow, BC
Sep. 12 CEMENT OPERATOR – (BRT) Trican Well Service Ltd. Brooks
Sep. 12 JOURNEYMAN/APPRENTICE & COILED TUBING HEAVY DUTY MECHANIC (EAST SHOP) – (GPC) Trican Well Service Ltd. Grande Prairie
Sep. 12 FRACTURING OPERATOR – (GPC) Trican Well Service Ltd. Grande Prairie
Sep. 12 CEMENT TWIN SUPERVISOR – (WCT) Trican Well Service Ltd. Whitecourt
Sep. 12 COILED TUBING SUPERVISOR – (RDC) Trican Well Service Ltd. Red Deer
Sep. 11 Industrial Field Coating Coordinator Strike Group All Areas
Sep. 11 FRACTURING OPERATOR – (HNT) Trican Well Service Ltd. Hinton
Sep. 11 CEMENT TWIN OPERATOR – (WCT) Trican Well Service Ltd. Whitecourt
Sep. 11 JOURNEYMAN HEAVY DUTY MECHANIC (WEST SHOP) – (GPC) Trican Well Service Ltd. Grande Prairie
Sep. 11 CEMENT BULK DRIVER/OPERATOR – (FJT) Trican Well Service Ltd. Fort St. John
Sep. 10 CEMENT TWIN SUPERVISOR – (GPC) Trican Well Service Ltd. Grande Prairie
Sep. 10 CEMENT BULK DRIVER/OPERATOR – (BRT) Trican Well Service Ltd. Brooks
Sep. 10 CEMENT BULK DRIVER/OPERATOR – (WCT) Trican Well Service Ltd. Whitecourt