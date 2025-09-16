New oil and gas jobs from BOE Report Jobs

Here are the latest oil and gas job postings courtesy BOE Report Jobs. To search and filter all the latest jobs, visit the BOE Report job board. All job listings are free to post for companies. Sign up to create an account to post jobs; it’s simple and easy to use.
|Posting Date
|Job Title
|Company
|Location
|Sep. 16
|LNG Joint Venture Analyst
|PetroChina Canada
|Calgary
|Sep. 16
|Site Surveyor
|Strike Group
|All Areas
|Sep. 16
|Electrical Superintendent
|Strike Group
|Saskatoon
|Sep. 16
|Oil Battery Operator
|Roska DBO
|Fox Creek
|Sep. 16
|Quality Assurance Quality Management Plan Coordinator
|Roska DBO
|Calgary
|Sep. 16
|Field Operator
|Roska DBO
|Grande Prairie
|Sep. 16
|COILED TUBING OPERATOR – (RDC)
|Trican Well Service Ltd.
|Red Deer
|Sep. 16
|CEMENT BULK DRIVER/OPERATOR – (RDC)
|Trican Well Service Ltd.
|Red Deer
|Sep. 16
|LOGISTICS DRIVER – (RDC)
|Trican Well Service Ltd.
|Red Deer
|Sep. 16
|NITROGEN OPERATOR – (RDC)
|Trican Well Service Ltd.
|Red Deer
|Sep. 16
|LOGISTICS DRIVER – (GPC)
|Trican Well Service Ltd.
|Grande Prairie
|Sep. 15
|COILED TUBING OPERATOR – (GPC)
|Trican Well Service Ltd.
|Grande Prairie
|Sep. 15
|CEMENT TWIN OPERATOR – (GPC)
|Trican Well Service Ltd.
|Grande Prairie
|Sep. 15
|BULK PLANT OPERATOR – (WCT)
|Trican Well Service Ltd.
|Whitecourt
|Sep. 14
|BUSINESS ANALYST – (CAT)
|Trican Well Service Ltd.
|Calgary
|Sep. 14
|CEMENT OPERATOR – (RDC)
|Trican Well Service Ltd.
|Red Deer
|Sep. 14
|CEMENT TWIN OPERATOR – (FJT)
|Trican Well Service Ltd.
|Fort St. John
|Sep. 13
|LOGISTICS DRIVER – (HNT)
|Trican Well Service Ltd.
|Hinton
|Sep. 13
|COILED TUBING SUPERVISOR – (GPC)
|Trican Well Service Ltd.
|Grande Prairie
|Sep. 13
|CEMENT OPERATOR – (EST)
|Trican Well Service Ltd.
|Estevan
|Sep. 12
|Regulatory & Environmental Advisor
|PetroChina Canada
|Calgary
|Sep. 12
|Project Coordinator
|Strike Group
|Saskatoon
|Sep. 12
|Contract Operator – Full Time (Permanent)
|Enercapita Energy Ltd.
|Goodlow, BC
|Sep. 12
|CEMENT OPERATOR – (BRT)
|Trican Well Service Ltd.
|Brooks
|Sep. 12
|JOURNEYMAN/APPRENTICE & COILED TUBING HEAVY DUTY MECHANIC (EAST SHOP) – (GPC)
|Trican Well Service Ltd.
|Grande Prairie
|Sep. 12
|FRACTURING OPERATOR – (GPC)
|Trican Well Service Ltd.
|Grande Prairie
|Sep. 12
|CEMENT TWIN SUPERVISOR – (WCT)
|Trican Well Service Ltd.
|Whitecourt
|Sep. 12
|COILED TUBING SUPERVISOR – (RDC)
|Trican Well Service Ltd.
|Red Deer
|Sep. 11
|Industrial Field Coating Coordinator
|Strike Group
|All Areas
|Sep. 11
|FRACTURING OPERATOR – (HNT)
|Trican Well Service Ltd.
|Hinton
|Sep. 11
|CEMENT TWIN OPERATOR – (WCT)
|Trican Well Service Ltd.
|Whitecourt
|Sep. 11
|JOURNEYMAN HEAVY DUTY MECHANIC (WEST SHOP) – (GPC)
|Trican Well Service Ltd.
|Grande Prairie
|Sep. 11
|CEMENT BULK DRIVER/OPERATOR – (FJT)
|Trican Well Service Ltd.
|Fort St. John
|Sep. 10
|CEMENT TWIN SUPERVISOR – (GPC)
|Trican Well Service Ltd.
|Grande Prairie
|Sep. 10
|CEMENT BULK DRIVER/OPERATOR – (BRT)
|Trican Well Service Ltd.
|Brooks
|Sep. 10
|CEMENT BULK DRIVER/OPERATOR – (WCT)
|Trican Well Service Ltd.
|Whitecourt