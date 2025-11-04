New oil and gas jobs from BOE Report Jobs

Here are the latest oil and gas job postings courtesy BOE Report Jobs. To search and filter all the latest jobs, visit the BOE Report job board. All job listings are free to post for companies. Sign up to create an account to post jobs; it’s simple and easy to use.
|Posting Date
|Job Title
|Company
|Location
|Nov. 3
|Site Administrator
|Strike Group
|High Level
|Nov. 3
|Project Controller
|Strike Group
|High Level
|Nov. 3
|Lead Hand – Pipeline Integrity
|Strike Group
|High Level
|Nov. 3
|Labourer – Pipeline Integrity
|Strike Group
|High Level
|Nov. 3
|3rd/4th Year Apprentice Electrician
|Strike Group
|Edmonton
|Nov. 3
|Journeyperson Electrician
|Strike Group
|Edmonton
|Nov. 3
|3rd/4th Year Apprentice Electrician
|Strike Group
|Calgary
|Nov. 3
|Journeyperson Electrician
|Strike Group
|Calgary
|Nov. 3
|Journeyperson Electrician
|Strike Group
|Prince George
|Nov. 3
|3rd/4th Year Apprentice Electrician
|Strike Group
|Prince George
|Nov. 3
|Buyer – Calgary, AB
|Roska DBO
|Calgary
|Oct. 31
|Financial Accountant
|PetroChina Canada
|Calgary
|Oct. 31
|LEAD MECHANIC – (RDC)
|Trican Well Service Ltd.
|Red Deer
|Oct. 29
|Electrical Foreperson/Lead Hand
|Strike Group
|Edmonton
|Oct. 29
|General Foreperson – Electrical
|Strike Group
|Edmonton