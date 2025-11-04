BOE Report

New oil and gas jobs from BOE Report Jobs

Here are the latest oil and gas job postings courtesy BOE Report Jobs. To search and filter all the latest jobs, visit the BOE Report job board. All job listings are free to post for companies. Sign up to create an account to post jobs; it’s simple and easy to use.

Posting Date Job Title Company Location
Nov. 3 Site Administrator Strike Group High Level
Nov. 3 Project Controller Strike Group High Level
Nov. 3 Lead Hand – Pipeline Integrity Strike Group High Level
Nov. 3 Labourer – Pipeline Integrity Strike Group High Level
Nov. 3 3rd/4th Year Apprentice Electrician Strike Group Edmonton
Nov. 3 Journeyperson Electrician Strike Group Edmonton
Nov. 3 3rd/4th Year Apprentice Electrician Strike Group Calgary
Nov. 3 Journeyperson Electrician Strike Group Calgary
Nov. 3 Journeyperson Electrician Strike Group Prince George
Nov. 3 3rd/4th Year Apprentice Electrician Strike Group Prince George
Nov. 3 Buyer – Calgary, AB Roska DBO Calgary
Oct. 31 Financial Accountant PetroChina Canada Calgary
Oct. 31 LEAD MECHANIC – (RDC) Trican Well Service Ltd. Red Deer
Oct. 29 Electrical Foreperson/Lead Hand Strike Group Edmonton
Oct. 29 General Foreperson – Electrical Strike Group Edmonton

Follow BOE Report

Sign up for the BOE Report Daily Digest E-mail

Latest Headlines

Return to Home