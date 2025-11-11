New oil and gas jobs from BOE Report Jobs

Here are the latest oil and gas job postings courtesy BOE Report Jobs. To search and filter all the latest jobs, visit the BOE Report job board. All job listings are free to post for companies. Sign up to create an account to post jobs; it’s simple and easy to use.
|Posting Date
|Job Title
|Company
|Location
|Nov. 10
|Field Operator (7/7, local)
|Roska DBO
|Fort St John
|Nov. 10
|Plant Operator (7/7, local)
|Roska DBO
|Fort St John
|Nov. 7
|Journeyperson Electrician
|Strike Group
|Cranbrook
|Nov. 7
|General Foreperson – Electrical
|Strike Group
|Edmonton
|Nov. 7
|Electrical Foreperson/Lead Hand
|Strike Group
|Edmonton
|Nov. 7
|3rd/4th Year Apprentice Electrician
|Strike Group
|Prince George
|Nov. 7
|Journeyperson Electrician
|Strike Group
|Prince George
|Nov. 7
|Journeyperson Electrician
|Strike Group
|Calgary
|Nov. 7
|3rd/4th Year Apprentice Electrician
|Strike Group
|Calgary
|Nov. 7
|Journeyperson Electrician
|Strike Group
|Edmonton
|Nov. 7
|3rd/4th Year Apprentice Electrician
|Strike Group
|Edmonton
|Nov. 7
|ELECTRONICS TECHNICIAN – (HNT)
|Trican Well Service Ltd.
|Hinton