BOE Report

New oil and gas jobs from BOE Report Jobs

Posting Date Job Title Company Location
Nov. 10 Field Operator (7/7, local) Roska DBO Fort St John
Nov. 10 Plant Operator (7/7, local) Roska DBO Fort St John
Nov. 7 Journeyperson Electrician Strike Group Cranbrook
Nov. 7 General Foreperson – Electrical Strike Group Edmonton
Nov. 7 Electrical Foreperson/Lead Hand Strike Group Edmonton
Nov. 7 3rd/4th Year Apprentice Electrician Strike Group Prince George
Nov. 7 Journeyperson Electrician Strike Group Prince George
Nov. 7 Journeyperson Electrician Strike Group Calgary
Nov. 7 3rd/4th Year Apprentice Electrician Strike Group Calgary
Nov. 7 Journeyperson Electrician Strike Group Edmonton
Nov. 7 3rd/4th Year Apprentice Electrician Strike Group Edmonton
Nov. 7 ELECTRONICS TECHNICIAN – (HNT) Trican Well Service Ltd. Hinton