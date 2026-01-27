New oil and gas jobs from BOE Report Jobs

BOE Report

Posting Date Job Title Company Location
Jan. 23 BULK PLANT OPERATOR – (HNT) Trican Well Service Ltd. Hinton
Jan. 22 HVAC Designer Roska DBO Calgary
Jan. 22 HVAC Engineer Roska DBO Calgary
Jan. 22 Instrumentation & Controls (I&C) Designer Roska DBO Calgary
Jan. 22 Instrumentation & Controls (I&C) Engineer Roska DBO Calgary
Jan. 22 Electrical Designer Roska DBO Calgary
Jan. 22 Electrical Engineer Roska DBO Calgary
Jan. 22 Piping Designer Roska DBO Calgary
Jan. 22 Piping Engineer Roska DBO Calgary
Jan. 22 Structural Designer Roska DBO Calgary
Jan. 22 Structural Engineer Roska DBO Calgary
Jan. 22 Mechanical Engineer Roska DBO Calgary
Jan. 22 Civil Designer Roska DBO Calgary
Jan. 22 Process Designer Roska DBO Calgary
Jan. 22 Process Engineer Roska DBO Calgary
Jan. 22 CEMENT BULK DRIVER/OPERATOR – (GPC) Trican Well Service Ltd. Grande Prairie