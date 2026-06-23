BOE Report

New oil and gas jobs from BOE Report Jobs

Here are the latest oil and gas job postings courtesy BOE Report Jobs. To search and filter all the latest jobs, visit the BOE Report job board. All job listings are free to post for companies. Sign up to create an account to post jobs; it’s simple and easy to use.

Posting Date Job Title Company Location
Jun. 23 Field Operator Roska DBO Drumheller
Jun. 22 Local Field Operator Roska DBO Fort St John
Jun. 22 Field Operator – Heavy Oil Roska DBO Slave Lake
Jun. 22 General Foreperson Strike Group All Areas
Jun. 22 Labourer Strike Group All Areas
Jun. 22 Apprentice Pipefitter Strike Group All Areas
Jun. 22 Project Superintendent Strike Group All Areas
Jun. 22 Project/Cost Controller Strike Group Edson
Jun. 22 Office Administrator Strike Group Bonnyville
Jun. 22 On-Site Machinist In-situ Machining Airdrie
Jun. 21 CEMENT COORDINATOR – (RDC) Trican Well Service Ltd. Red Deer
Jun. 19 Journeyperson Electrician (Local) Strike Group Edmonton
Jun. 19 Electrical Foreman (Local) Strike Group Edmonton
Jun. 19 NDT Technician Group 10 Engineering Ltd. Lloydminster/Cold Lake
Jun. 19 HUMAN RESOURCES COORDINATOR – (CAT) Trican Well Service Ltd. Calgary
Jun. 18 Lead Operator PetroChina Canada Fox Creek
Jun. 18 QA/QC Inspector – Level 2 Strike Group High Level
Jun. 18 LEAD COORDINATOR, CEMENT – (RDC) Trican Well Service Ltd. Red Deer
Jun. 18 OPERATIONS LEAD, CEMENT – (GPC) Trican Well Service Ltd. Grande Prairie
Jun. 18 OPERATIONS LEAD, CEMENT – (RDC) Trican Well Service Ltd. Red Deer
Jun. 17 OPERATIONS LEAD, CEMENT – (EST) Trican Well Service Ltd. Estevan
Jun. 16 Labourer Strike Group Edson
Jun. 16 Apprentice Pipefitter Strike Group Edson
Jun. 16 General Manager Roska DBO Grande Prairie