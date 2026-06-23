New oil and gas jobs from BOE Report Jobs

Here are the latest oil and gas job postings courtesy BOE Report Jobs. To search and filter all the latest jobs, visit the BOE Report job board. All job listings are free to post for companies. Sign up to create an account to post jobs; it’s simple and easy to use.
|Posting Date
|Job Title
|Company
|Location
|Jun. 23
|Field Operator
|Roska DBO
|Drumheller
|Jun. 22
|Local Field Operator
|Roska DBO
|Fort St John
|Jun. 22
|Field Operator – Heavy Oil
|Roska DBO
|Slave Lake
|Jun. 22
|General Foreperson
|Strike Group
|All Areas
|Jun. 22
|Labourer
|Strike Group
|All Areas
|Jun. 22
|Apprentice Pipefitter
|Strike Group
|All Areas
|Jun. 22
|Project Superintendent
|Strike Group
|All Areas
|Jun. 22
|Project/Cost Controller
|Strike Group
|Edson
|Jun. 22
|Office Administrator
|Strike Group
|Bonnyville
|Jun. 22
|On-Site Machinist
|In-situ Machining
|Airdrie
|Jun. 21
|CEMENT COORDINATOR – (RDC)
|Trican Well Service Ltd.
|Red Deer
|Jun. 19
|Journeyperson Electrician (Local)
|Strike Group
|Edmonton
|Jun. 19
|Electrical Foreman (Local)
|Strike Group
|Edmonton
|Jun. 19
|NDT Technician
|Group 10 Engineering Ltd.
|Lloydminster/Cold Lake
|Jun. 19
|HUMAN RESOURCES COORDINATOR – (CAT)
|Trican Well Service Ltd.
|Calgary
|Jun. 18
|Lead Operator
|PetroChina Canada
|Fox Creek
|Jun. 18
|QA/QC Inspector – Level 2
|Strike Group
|High Level
|Jun. 18
|LEAD COORDINATOR, CEMENT – (RDC)
|Trican Well Service Ltd.
|Red Deer
|Jun. 18
|OPERATIONS LEAD, CEMENT – (GPC)
|Trican Well Service Ltd.
|Grande Prairie
|Jun. 18
|OPERATIONS LEAD, CEMENT – (RDC)
|Trican Well Service Ltd.
|Red Deer
|Jun. 17
|OPERATIONS LEAD, CEMENT – (EST)
|Trican Well Service Ltd.
|Estevan
|Jun. 16
|Labourer
|Strike Group
|Edson
|Jun. 16
|Apprentice Pipefitter
|Strike Group
|Edson
|Jun. 16
|General Manager
|Roska DBO
|Grande Prairie