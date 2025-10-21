New oil and gas jobs from BOE Report Jobs

Here are the latest oil and gas job postings courtesy BOE Report Jobs. To search and filter all the latest jobs, visit the BOE Report job board. All job listings are free to post for companies. Sign up to create an account to post jobs; it’s simple and easy to use.
|Posting Date
|Job Title
|Company
|Location
|Oct. 21
|Production Accountant
|Barrel Oil Corp
|Calgary
|Oct. 21
|General Foreperson – Electrical
|Strike Group
|Edmonton
|Oct. 16
|Journeyperson Electrician
|Strike Group
|Calgary
|Oct. 16
|3rd/4th Year Apprentice Electrician
|Strike Group
|Calgary
|Oct. 16
|3rd/4th Year Apprentice Electrician
|Strike Group
|All Areas
|Oct. 16
|Journeyperson Electrician
|Strike Group
|All Areas
|Oct. 16
|3rd/4th Year Apprentice Electrician
|Strike Group
|Fort McMurray
|Oct. 16
|Journeyperson Electrician
|Strike Group
|Fort McMurray
|Oct. 16
|3rd/4th Year Apprentice Electrician
|Strike Group
|Edmonton
|Oct. 16
|Journeyperson Electrician
|Strike Group
|Edmonton
|Oct. 16
|LOGISTICS DRIVER – (RDC)
|Trican Well Service Ltd.
|Red Deer
|Oct. 16
|LOGISTICS DRIVER – (GPC)
|Trican Well Service Ltd.
|Grande Prairie
|Oct. 15
|COILED TUBING OPERATOR – (GPC)
|Trican Well Service Ltd.
|Grande Prairie
|Oct. 15
|LOGISTICS DRIVER – (MHT)
|Trican Well Service Ltd.
|Medicine Hat
|Oct. 15
|JOURNEYMAN HEAVY DUTY MECHANIC (WEST SHOP) – (GPC)
|Trican Well Service Ltd.
|Grande Prairie
|Oct. 15
|CEMENT BULK DRIVER/OPERATOR – (FJT)
|Trican Well Service Ltd.
|Fort St. John
|Oct. 15
|COILED TUBING OPERATOR – (RDC)
|Trican Well Service Ltd.
|Red Deer