New oil and gas jobs from BOE Report Jobs

Posting Date Job Title Company Location
Oct. 21 Production Accountant Barrel Oil Corp Calgary
Oct. 21 General Foreperson – Electrical Strike Group Edmonton
Oct. 16 Journeyperson Electrician Strike Group Calgary
Oct. 16 3rd/4th Year Apprentice Electrician Strike Group Calgary
Oct. 16 3rd/4th Year Apprentice Electrician Strike Group All Areas
Oct. 16 Journeyperson Electrician Strike Group All Areas
Oct. 16 3rd/4th Year Apprentice Electrician Strike Group Fort McMurray
Oct. 16 Journeyperson Electrician Strike Group Fort McMurray
Oct. 16 3rd/4th Year Apprentice Electrician Strike Group Edmonton
Oct. 16 Journeyperson Electrician Strike Group Edmonton
Oct. 16 LOGISTICS DRIVER – (RDC) Trican Well Service Ltd. Red Deer
Oct. 16 LOGISTICS DRIVER – (GPC) Trican Well Service Ltd. Grande Prairie
Oct. 15 COILED TUBING OPERATOR – (GPC) Trican Well Service Ltd. Grande Prairie
Oct. 15 LOGISTICS DRIVER – (MHT) Trican Well Service Ltd. Medicine Hat
Oct. 15 JOURNEYMAN HEAVY DUTY MECHANIC (WEST SHOP) – (GPC) Trican Well Service Ltd. Grande Prairie
Oct. 15 CEMENT BULK DRIVER/OPERATOR – (FJT) Trican Well Service Ltd. Fort St. John
Oct. 15 COILED TUBING OPERATOR – (RDC) Trican Well Service Ltd. Red Deer