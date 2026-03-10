New oil and gas jobs from BOE Report Jobs

Here are the latest oil and gas job postings courtesy BOE Report Jobs. To search and filter all the latest jobs, visit the BOE Report job board. All job listings are free to post for companies. Sign up to create an account to post jobs; it’s simple and easy to use.
|Posting Date
|Job Title
|Company
|Location
|Mar. 6
|Financial Accountant
|PetroChina Canada
|Calgary
|Mar. 6
|Temporary Administrative Support in Grande Prairie
|Roska DBO
|Grande Prairie
|Mar. 4
|Apprentice Heavy Duty/Automotive Mechanic
|Strike Group
|Edson
|Mar. 4
|Intermediate/Senior Engineer – Natural Gas Facility
|Roska DBO
|Fort St John
|Mar. 4
|Plant & Field Operator / 4th Class Power Engineer
|Roska DBO
|Fort Saint John
|Mar. 4
|COILED TUBING SUPERVISOR – (RDC)
|Trican Well Service Ltd.
|Red Deer
|Mar. 3
|Journeyperson Ironworker
|Strike Group
|All Areas
|Mar. 3
|Area Manager
|Strike Group
|Bonnyville
|Mar. 3
|3rd/4th Year Apprentice Electrician
|Strike Group
|Edmonton
|Mar. 3
|Journeyperson Electrician
|Strike Group
|Edmonton
|Mar. 3
|Construction Scheduler / Planner
|Roska DBO
|Sherwood Park