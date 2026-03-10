BOE Report

New oil and gas jobs from BOE Report Jobs

Here are the latest oil and gas job postings courtesy BOE Report Jobs.

Posting Date Job Title Company Location
Mar. 6 Financial Accountant PetroChina Canada Calgary
Mar. 6 Temporary Administrative Support in Grande Prairie Roska DBO Grande Prairie
Mar. 4 Apprentice Heavy Duty/Automotive Mechanic Strike Group Edson
Mar. 4 Intermediate/Senior Engineer – Natural Gas Facility Roska DBO Fort St John
Mar. 4 Plant & Field Operator / 4th Class Power Engineer Roska DBO Fort Saint John
Mar. 4 COILED TUBING SUPERVISOR – (RDC) Trican Well Service Ltd. Red Deer
Mar. 3 Journeyperson Ironworker Strike Group All Areas
Mar. 3 Area Manager Strike Group Bonnyville
Mar. 3 3rd/4th Year Apprentice Electrician Strike Group Edmonton
Mar. 3 Journeyperson Electrician Strike Group Edmonton
Mar. 3 Construction Scheduler / Planner Roska DBO Sherwood Park