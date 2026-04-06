Canadian Utilities Announces Director Resignation

CALGARY, AB, April 6, 2026 /CNW/ – Canadian Utilities Limited (TSX: CU)
Canadian Utilities Limited today announced that Roger Urwin has resigned from the Boards of Canadian Utilities Limited, CU Inc., and ATCO Australia.
In the interim, board and committee responsibilities will be reassigned as appropriate to ensure continuity of oversight. Canadian Utilities remains committed to strong governance and effective board oversight.
Canadian Utilities Limited and its subsidiary and affiliate companies have approximately 8,600 employees and assets of $25 billion. Canadian Utilities, an ATCO company, is a diversified global energy infrastructure corporation delivering essential services and innovative business solutions. ATCO Energy Systems delivers energy for an evolving world through its electricity and natural gas transmission and distribution, and international electricity operations segments. ATCO EnPower creates sustainable energy solutions in the areas of electricity generation, energy storage, industrial water and cleaner fuels. ATCO Australia develops, builds, owns and operates energy and infrastructure assets. More information can be found at www.canadianutilities.com.
