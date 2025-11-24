Natural Gas Use For Electricity Falls In California As Solar Output Rises, EIA Says

* SAYS ALTHOUGH NATURAL GAS GENERATION STILL PROVIDES MORE ELECTRICITY THAN ANY OTHER SOURCE IN CALIFORNIA, ELECTRICITY GENERATION FROM NATURAL GAS HAS DECREASED OVER THE PAST SEVERAL YEARS WHILE GENERATION FROM SOLAR HAS INCREASED
* REPORTS SOLAR GENERATION BY UTILITY-SCALE POWER PLANTS IN CALIFORNIA TOTALED 40.3 BILLION KILOWATTHOURS (BKWH) IN THE FIRST EIGHT MONTHS OF 2025, NEARLY DOUBLE THE 22.0 BKWH OVER THE SAME PERIOD IN 2020
* REPORTS BETWEEN JANUARY AND AUGUST 2025, NATURAL GAS SUPPLIED 45.5 BKWH OF ELECTRICITY, 18% LESS THAN DURING THE SAME PERIOD IN 2020